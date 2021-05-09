عمومية "الأهلي السعودي" تُقر توزيعات أرباح بـ3.58 مليار ريال

قال البنك الأهلي السعودي، اليوم الأحد، إن المساهمين وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020، بواقع 80 هللة للسهم، بإجمالي نحو 3.58 مليار ريال، بنسبة 8% من قيمة السهم الاسمية.

وأضاف البنك في بيان على "تداول السعودية"، أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 23 مايو 2021.

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وأقر المساهمون عدة بنود أخرى، من بينها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 15 مايو 2021، ومدتها 3 سنوات تنتهي في 14 مايو 2024.

ووافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

كانت أرباح بنك "الأهلي السعودي" قد ارتفعت بنحو 20.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 3.4 مليار ريال، مقارنة بـ 2.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.