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موانئ دبي العالمية تعلن تعديل شروط امتياز ميناء بالكونغو

موانئ دبي مناسبة
موانئ دبي
دبي

موانئ دبي العالمية تعلن تعديل شروط امتياز ميناء بالكونغو

التعديلات تدعم خطط الرئيس فيلكس تشيسكيدى

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قالت موانئ دبي العالمية اليوم الأحد، إنها اتفقت مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على تعديل عقد امتياز ميناء مدته 30 عاما.

وأضافت الشركة المملوكة لحكومة دبي، أن الجانبين وقعا وثيقة بتعديلات البنود عقب مراجعة بعض الشروط الموقعة في مارس/آذار 2018.

لكنها لم تكشف عن فحوى التعديلات، مكتفية بالقول إنها تدعم خطط Iالرئيس فيلكس تشيسكيدى لتطوير التجارة والقطاع اللوجستي.

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وقالت موانئ دبي العالمية إنها بصدد البدء في مشروع ميناء بنانا بالمياه العميقة، المتوقع أن يستغرق عامين، لكنها لم تذكر متى تبدأ أعمال البناء.

كانت موانئ دبي فازت بامتياز الميناء المطل على المحيط الأطلسي في 2018 من خلال مشروع مشترك مع الحكومة.

وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستحوز 70%، لتؤول الـ30% الباقية للحكومة.

وكان من المقرر بدء أعمال البناء في تلك السنة والانتهاء في غضون عامين.

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