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"البحر الأحمر العالمية" ترفع خسائرها الفصلية 30% لـ32.7 مليون ريال

البحر الأحمر العالمية
البحر الأحمر العالمية
سوق السعودية

"البحر الأحمر العالمية" ترفع خسائرها الفصلية 30% لـ32.7 مليون ريال

بلغت الخسائر التشغيلية في الربع الأول 28.6 مليون ريال بارتفاع 40%

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دبي - العربية.نت

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تكبدت شركة البحر الأحمر العالمية خسائر فصلية في الربع الأول من 2021، بلغت قيمتها 32.7 مليون ريال، مقابل 25.1 مليون ريال، بارتفاع في قيمة الخسائر 30.2%، ومقابل خسائر 61.1 مليون ريال، في الربع السابق بارتفاع في الخسائر 46.4%.

وبلغت خسائر الشركة التشغيلية في الربع الأول 28.6 مليون ريال، بارتفاع 40%.

وقالت شركة البحر الأحمر إن ارتفاع صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة من 25.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام السابق إلى 32.7 مليون ريال خلال الربع الحالي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات وانخفاض إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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