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"الهلال للمشاريع" تعتزم مضاعفة استثماراتها بالشركات الناشئة لمليار درهم

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شركات

"الهلال للمشاريع" تعتزم مضاعفة استثماراتها بالشركات الناشئة لمليار درهم

استثمرت منذ إنشائها عام 2017 أكثر من 500 مليون درهم في 32 من الشركات وصناديق الاستثمار

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، منصة الهلال للمشاريع المختصة برأس المال الاستثماري المؤسسي، عزمها مضاعفة حجم استثماراتها في الشركات الناشئة لتصل إلى مليار درهم (272 مليون دولار ) بحلول عام 2022.

استثمرت الهلال للمشاريع الناشئة منذ إنشائها في عام 2017 أكثر من 500 مليون درهم (136 مليون دولار) في 32 من الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والولايات المتحدة، والهند وجنوب شرق آسيا.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، في بيان صحافي، إن الشركة مع إطلاق الهلال للمشاريع الناشئة قبل بضع سنوات، اتخذت على عاتقها الاستثمار في رُوّاد الأعمال والمشاريع الهادفة المُحدثة للتغيير، وإن التزامنا بمضاعفة رأس المال الاستثمار في المشاريع الناشئة هو دليل على إيماننا الراسخ بالأثر الاجتماعي والاقتصادي المهم للأعمال القائمة على التكنولوجيا وسريعة النمو.

وأضاف: "وتعزيزًا لاستراتيجية الرقمنة لشركة الهلال للمشاريع، سنسعى جاهدين إلى مواصلة شراكاتنا مع رُوّاد الأعمال البارعين في مجالهم في كافة أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى، وخصوصاً الأعمال التي نستطيع مساعدتها على التوسع والازدهار من خلال خبراتنا العملية والتشغيلية ووجودنا في السوق العالمي، لنساهم معاً في خلق فرص عمل تتيح للآخرين وضع شغفهم ومهاراتهم فيها".

وتتبنى الهلال للمشاريع الناشئة استراتيجية استثمارٍ تواكب توجهات السوق وتلبي متطلباته، مستفيدةً من مقومات النمو الهائلة لدى مختلف القطاعات التكنولوجية الفرعية بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا الطاقة، وتكنولوجيا الغذاء، وتكنولوجيا الزراعة، بالإضافة إلى تكنولوجيا البرمجيات الخدمية للشركات.

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