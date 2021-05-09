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"بنك الجزيرة" يعتزم السداد المبكر لصكوكه بـ2 مليار ريال

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بنوك السعودية

"بنك الجزيرة" يعتزم السداد المبكر لصكوكه بـ2 مليار ريال

تم طرح هذه الصكوك من خلال اكتتاب خاص مؤهلة كديون ثانوية من الفئة 2

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دبي - العربية.نت

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أعلن "بنك الجزيرة" عزمه السداد المبكر لصكوكه ذات الفئة الثانية والتي أصدرها بتاريخ 2 يونيو 2016 وبحجم 2 مليار ريال.

حيث تم طرح هذه الصكوك من خلال اكتتاب خاص، مؤهلة كديون ثانوية من الفئة 2 وفقاً لإطار بازل 3.

وبحسب بيان للبنك اليوم على "تداول"، فإن هذه الصكوك الصادرة في 02 يونيو 2016 بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار ريال سعودي (البالغة 2000 صك بقيمة اسمية قدرها مليون ريال لكل صك) ومدة استحقاق فعلية عشرة سنوات تستحق في 02 يونيو 2026.

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ووفقاً لشروط و أحكام اتفاقية الصكوك، يمكن لبنك الجزيرة كمصدّر لهذه الصكوك أن يسترد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في 02 يونيو 2021 أو تاريخ قريبا منه. علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص.

وأشار البنك إلى أنه لذلك سيقوم بتحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى أي مبالغ للتوزيع الدوري (أرباح فترة التوزيع الدوري المنتهية في 2 يونيو 2021) إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 25 مايو 2021 (بداية فترة تعليق تداول الصكوك).

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