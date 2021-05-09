"ريدان الغذائية" تعلن افتتاح فرع امتياز تجاري في مصر غداً

أعلنت شركة ريدان الغذائية، اليوم الأحد، عن افتتاح فرع الامتياز التجاري (الفرانشايز) الكائن بجمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة في شارع فيصل مساء غد الاثنين.

كانت شركة ريدان الغذائية، قد أبرمت اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري شركة الراية المحدودة للمطاعم بمصر لمدة خمس سنوات في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة – شارع فيصل.

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وبحسب بيان سابق لشركة "ريدان" على "تداول السعودية"، فإن قيمة العقد بلغت 30 ألف دولار تتمثل في رسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات.

وذكرت "ريدان"، أنه سوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2021.