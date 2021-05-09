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"مجموعة اتصالات" تصدر سندات بمليار يورو على شريحتين

اتصالات الإماراتية مناسبة
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"مجموعة اتصالات" تصدر سندات بمليار يورو على شريحتين

لإعادة تمويل سندات مستحقة في يونيو 2021 بقيمة 1.2 مليار يورو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت "مجموعة اتصالات" عن إتمامها عملية إصدار سندات بقيمة مليار يورو، لإعادة تمويل سندات مستحقة في يونيو 2021 بقيمة 1.2 مليار يورو.

وأصدرت المجموعة السندات على شريحتين: الأولى لأجل سبع سنوات بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 0.4%،

والثانية لأجل 12 عاما بقيمة 500 مليون يورو، وبسعر فائدة سنوية نسبتها 1%.

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وقالت الشركة إن حجم الاكتتابات في السندات تجاوز حجم الإصدار بـ6 مرات.

وكانت الشركة قد أصدرت سندات في 2014 لتمويل صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في شركه اتصالات المغرب.

إلى ذلك، كانت "مجموعة اتصالات" قد حققت أرباحا صافية موحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي بلغت 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 7.9%، وبهامش صافي ربح نسبته 18%، وفقا للنتائج المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

وبلغت قيمة إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة 13.2 مليار درهم، في حين وصلت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 6.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 0.7%، وبهامش سنوي نسبته 51%.

ووصلت قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالية إلى 156 مليون مشترك، وهو ما يمثل زيادة سنوية بلغت 4%، في حين وصلت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2021 إلى 12.4 مليون مشترك.

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