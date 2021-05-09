"ميزان القابضة".. اتفاقية لتوطين صناعة 26 منتجا دوائيا في الكويت

وقعت "الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية" التابعة "لميزان القابضة" اتفاقية تصنيع مشترك مع Abbott Laboratories المتخصصة في الأجهزة الطبية والرعاية الصحية، وذلك لتوطين صناعة 26 منتجاً دوائيا في الكويت.

وتهدف الشراكة إلى توفير الأدوية بشكلٍ أسرع في السوق المحلي، والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة التي سيتم توطينها محلياً، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وبرامج تدريبية على أحدث التقنيات التي سوف تقدمها هذه الشراكة.

مادة اعلانية

ومن المخطط طرح أول مجموعة من المنتجات المصنعة محلياً خلال الربع الأول من عام 2022.

وفي هذا السياق، قال مستشار اقتصادي في مجموعة انتركونتيننتال علي العنزي، في مقابلة مع "العربية" اليوم، إنه من الواضح تفاعل سهم "ميزان القابضة" بشكل كبير حيث كان من أفضل الأسهم في السوق الأول مع ارتفاعات بنسبة 6%، مع تحول الشركة إلى قطاع واعد سيضفي عليها أرباحا جديدة.

وكان المدير المالي لشركة ميزان القابضة فارس حمامي، قد أكد في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن جائحة كورونا أثرت على جميع الشركات وكافة القطاعات وهي تمثل فرص وتحديات للشركات العاملة في القطاعات الدفاعية والاستهلاكية.

وقال "رغم التأثيرات الكبيرة للجائحة إلا أن الشركة استطاعت تجاوزها بفضل أعمالها واسعة النطاق. لاشك أن الشركة تأثرت بما حدث لسلسة التوريد خلال ذروة الحظر الجزئي والكلي، وتكبدت تكاليف إضافية لتوطين بعض الموظفين في المصانع".

وأضاف حمامي في لقاء مع سابق "العربية" أن الشركة استحوذت 67% من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية المصنعة في الكويت. "ويعود جزء كبير من النمو في قطاع الرعاية الصحية لهذا الاستحواذ، لكن المحصلة في نمو من 20% إلى ضعف هذه المحصلة يعود إلى أن جل أعمال ميزان في قطاعات دفاعية وغذائية بالإضافة إلى الرعاية الصحية".