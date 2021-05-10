أرباح أدنوك للتوزيع الفصلية تنمو 58% إلى 631 مليون درهم 

حققت شركة أدنوك للتوزيع أرباحا صافية بلغت 631 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بنمو 57.8 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعة بتحسن الهوامش وتقلص النفقات التشغيلية، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 817 مليون درهم بنمو 46.9 % وفقا للنتائج المالية الصادرة اليوم الاثنين عن الشركة.

وسجلت "أدنوك للتوزيع" أرباحا أساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 740 مليون درهم خلال الربع الأول، في حين بلغ إجمالي الربح 1.32 مليار درهم بنمو 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما حافظت الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية حيث بلغ التدفق النقدي الحر 835 مليون درهم بنمو 56.7%.

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وارتفعت ربحية السهم بنسبة 57.9 % لتصل إلى 0.050 "درهم / للسهم" مقارنة بـ 0.032 "درهم / للسهم" في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما سجل قطاع توزيع الوقود في الشركة أداء تشغيلياً قوياً، حيث ارتفع إجمالي أرباح مبيعات وقود التجزئة بنسبة 12.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعاً بهوامش أعلى.

وقلصت "أدنوك للتوزيع" النفقات التشغيلية "باستثناء مصاريف الاستهلاك" بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ونجحت الشركة في تقليص النفقات التشغيلية على الرغم من توسعتها لشبكة محطات التجزئة، ويعود الفضل في تقليص النفقات التشغيلية إلى المبادرات التي اتخذتها الإدارة لتحسين النفقات التشغيلية في جميع قطاعات الشركة.

وبلغت سيولة الشركة 5.1 مليار درهم كما في 31 مارس 2021، بما في ذلك 2.3 مليار درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

وتعتزم الشركة تسريع وتيرة إنجازاتها والالتزام بخططها لافتتاح 70 إلى 80 محطة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بنهاية هذا العام حيث يتوقع افتتاح 30-35 محطة جديدة في الدولة .

التوسع خارجياً

وإلى جانب نموها داخل دولة الإمارات، سرعت "أدنوك للتوزيع" من وتيرة توسعها على الصعيد الدولي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث أبرمت الشركة في عام 2020 و2021 ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على ما مجموعه 35 محطة خدمة ليصل إجمالي عدد محطات الشركة في السعودية إلى 37 محطة خدمة.

وتظل سياسة توزيعات الأرباح للسنوات القادمة كما هي دون تغيير بتوزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75% من الأرباح القابلة للتوزيع، وفقا للشركة. وتعكس السياسة الجديدة المعتمدة لتوزيع الأرباح سجل الشركة القوي بنهاية عام 2020، بالإضافة إلى الثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية في المستقبل. وعلى الرغم من الظروف التي تشهدها الأسواق حالياً، تظل "أدنوك للتوزيع" واثقة من قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين.