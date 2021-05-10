أرباح "أسترا الصناعية" تنمو 48% بالربع الأول إلى 51 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح مجموعة أسترا الصناعية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 48.4% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 50.61 مليون ريال، مقارنة بنحو 34.09 مليون ريال صافي ربح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "أسترا الصناعية" بنسبة 33.4% مقارنة بصافي ربح نحو 37.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "أسترا الصناعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الارتفاع في صافي الربح بالربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في قطاعي الكيماويات المتخصصة، والطاقة والحديد، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق في قطاعي الأدوية، والطاقة والحديد.

وأشارت إلى أنه كان هناك ارتفاع في المصاريف الأخرى وفي مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية.

كان صافي ربح مجموعة أسترا الصناعية، قد ارتفع بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 288.7% خلال العام 2020، ليصل إلى نحو 115.4 مليون ريال، مقابل نحو 29.7 مليون ريال في العام 2019.