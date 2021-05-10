أرباح أوراسكوم للتنمية الفصلية تنمو 377% إلى 438.5 مليون جنيه

أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اليوم الاثنين، عن تحقيق زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 61.5% لتصل إلى 1.46 مليار جنيه وصافي أرباح بنسبة 377.1% لتصل إلى 438.5 مليون جنيه، وصافي مبيعات عقارية تصل إلى 2.1 مليار جنيه.

وقالت الشركة، في بيان، إن النمو القوي خلال الربع الأول من العام كان مدفوعًا بزيادة كبيرة في أداء قطاع العقارات.

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وارتفعت الإيرادات لتصل إلى 1,46 مليار جنيه بنسبة 61,5% مقابل 903,8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020.

وترجع الزيادة الملحوظة بشكل رئيسي إلى الإسراع في عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، وتسجيل إيرادات عقارية تصل إلى 1,2 مليار جنية بزيادة قدرها 156,2% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. ارتفع مجمل الربح بنسبة 152,9% ليصل إلى 574,9 مليون جنيه مقابل 227,3 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2020 وتحقيق هامش مجمل الربح بنسبة 39,4%. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 171,8% لتصل إلى 590,9 مليون جنيه وهامش 40,5% مقابل 217,4 مليون جنيه وهامش 24,1% في الربع الاول من عام 2020. ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 174,6% لتصل إلى 694,0 مليون جنيه. مقابل 252,7 مليون جنيه مصري في الربع الاول 2020.

وتمكنت المجموعة من تحقيق المزيد من المدخرات في تكاليف التمويل، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة على Libor وCorridor، فقد انخفضت مصروفات الفوائد بنسبة 11.9% لتصل إلى 70,1 مليون جنيه خلال الربع الأول 2021 مقابل 79,6 مليون جنيه خلال الربع الأول 2020. ارتفع صافي الربح بمعدل 4,8 مرة لتصل إلى 438,5 مليون جنيه خلال الربع الأول 2021 وهامش ربح 30.0% مقابل 91.9 مليون جنيه وهامش ربح10,2% خلال الربع الأول 2020.وقد ارتفع الرصيد النقدي للشركة بنسبة 22,4% ليصل إلى 2,5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2021 مقابل 2,0 مليار جنيه في العام المالي 2020.

وبلغ رصيد القروض 3,5 مليار جنيه وبلغ صافي الدين 1,0 مليار جنيه مقابل 1,5 مليار جنية خلال عام 2020. وتواصل شركة أوراسكوم للتنمية مصر من تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من عمليات التشغيل، حيث ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 26,8% لتصل إلى 396,3 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2021 مقابل 312.5 مليون جنيه خلال الربع الأول 2020.