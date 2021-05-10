أرباح "سبيماكو الدوائية" تتراجع 41.5% بالربع الأول إلى 24.5 مليون ريال

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" بنسبة 41.5% في الربع الأول من 2021، بعد الزكاة والضريبة، إلى 24.46 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 41.83 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وتحولت "الدوائية" للربحية في الربع الأول من 2021، مقارنة بصافي خسائر نحو 20.69 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، جاء نتيجة انخفاض المبيعات وإجمالي الربح.

وأضافت أن سبب الانخفاض في المبيعات يعود بشكل أساسي إلى سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، انخفض إجمالي الربح أيضًا بسبب اختلاف المزيج البيعي بربحية مختلفة وبسبب انخفاض استغلال القدرة الانتاجية لمصانع الشركة والشركات التابعة لها خلال الربع الأول من عام 2021.

وأشارت "سبيماكو الدوائية"، إلى أنها نجحت خلال الربع الأول من 2021، في خفض المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 5.4 مليون ريال، كما كان لعكس انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية بمبلغ 3.2 مليون ريال تأثير إيجابي على الربح التشغيلي مقارنة بخسارة انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بلغت 9.7 مليون ريال في نفس الربع من العام 2020، كما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 1.5 مليون ريال.

كانت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، قد أعلنت عن النتائج المالية السنوية لعام 2020، محققة صافي ربح بلغ 109.54 مليون ريال، مقابل خسائر قيمتها 484.038 مليون ريال خلال 2019.