أرباح "سلامة" الفصلية تنمو بـ 84% إلى 24 مليون درهم

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، عن نتائجها المالية المدققة للربع الأول من عام 2021.

وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين إلى أعلى مستوياته خلال هذا الربع الأول منذ عام 2011، ليصل إلى 24,22 مليون درهم، بنسبة نمو 84,43% بالمقارنة مع 13,13 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

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وشهدت الشركة انطلاقة قوية مطلع العام لتواصل المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية؛ حيث أظهرت أداءً قوياً في تحسين ربحية الأعمال الأساسية ودخل الاستثمار مع ارتفاعها بنسبة 60,05% إلى 12,25 مليون درهم في الربع الأول 2021 بالمقارنة مع 7,65 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت.

ومع تركيز "سلامة" الاستراتيجي على السوق الإماراتية المحلية التي ترى فيها الإمكانات الأكبر للنمو، استقر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في الربع الأول 2021 عند 427,55 مليون درهم على الرغم من التحديات الاقتصادية السائدة وسط استمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وحققت الشركات التابعة لـ "سلامة" في مصر والجزائر نتائج إيجابية بتسجيلها أرباحاً وصلت إلى 6 ملايين درهم في الربع الأول 2021 بالمقارنة مع 2 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت. وساهمت حصة "سلامة" في "شركة سلامة للتأمين التعاوني" (سلامة السعودية) في زيادة دخل الاستثمار بواقع 12,25 مليون درهم، والتي انعكست على القيمة الإجمالية للشركات التابعة حسب سعر السوق بواقع 2,9 مليون درهم.

حققت "سلامة" كذلك نمواً كبيراً في صافي دخل الاستثمار نتيجة لزيادة الاستثمارات بالأصول بنسبة 7,26% من 1,143 مليار درهم إلى 1,226 مليار درهم في الربع الأول 2021.