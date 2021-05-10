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ارتفاع أرباح "أسيج" الفصلية 17% لـ 3.3 مليون ريال

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ارتفاع أرباح "أسيج" الفصلية 17% لـ 3.3 مليون ريال

ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14% بالربع الأول 2021

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دبي - العربية.نت

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سجلت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" أرباحا فصلية صافية للشركة بقيمة 3.3 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي بزيادة 17% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة لدى الشركة 130.8 مليون ريال بزيادة 15% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، سبب زيادة الأرباح إلى الارتفاع في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14%، والارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15%.

كما أرجعت أسباب ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 9% والارتفاع في العمولات المكتسبة من اعادة التأمين بنسبة 39%.

واشارت الشركة إلى الانخفاض في المصاريف العمومية والادارية بنسبة 3% بالرغم من الانخفاض في صافي الارباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 59%.

وأوضحت أنها سجلت انخفاضا في صافي الارباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 7% وانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 4% والانخفاض في ايرادات اكتتاب أخرى بنسبة 71% والارتفاع في تكاليف استحواذ وثائق بنسبة 24%.

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