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ارتفاع أرباح أكسا التعاونية في الربع الأول 24% لـ35.3 مليون ريال

أكسا للتأمين التعاوني مناسبة
أكسا للتأمين التعاوني
سوق السعودية

ارتفاع أرباح أكسا التعاونية في الربع الأول 24% لـ35.3 مليون ريال

قيمة صافي أقساط التأمين المكتتبة تراجعت 4.3% إلى 488.6 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة أكسا للتأمين التعاوني إلى 43.7 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقابل 35.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 23.9%.

كما نمت الأرباح بنسبة 7%، مقابل تلك المحققة في الربع السابق والتي كانت 40.8 مليون ريال.

وبلغت قيمة صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) 488.6 مليون ريال، مقابل 511 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 4.39%.

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وأرجعت أكسا نمو أرباح الربع الأول إلى الزياد الإجمالية في الفائض من عمليات التأمين ويعود ذالك بشكل رئيس الى التحسن في قطاعي المركبات ولايرادات الاخرى البالغة 4.592 ألف ريال والتي ساهمت في زيادة صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بنفس الربع من العام السابق.

واستنادا إلى اعتماد البنك المركزي السعودي لمنتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة العربية السعودية متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) من خلال وعاء تأميني مشترك بين مجموعة من شركات التأمين، والموافقة لشركة التعاونية على طرح المنتج من خلال هذا الوعاء، أعلنت أكسا توقعيها اتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني مع عدد من الشركات وبإدارة شركة التعاونية لتغطية الاخطار الناشئة عن المنتج.

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