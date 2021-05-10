ارتفاع أرباح إعمار العقارية الفصلية 8% لـ 657 مليون درهم 

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار العقارية بنسبة 8% لتصل إلى 657 مليون درهم لتأتي أقل من توقعات المحللين عند 766 مليون درهم.

وذكرت الشركة أنها قامت بتغيير سياسة الاعتراف بالإيرادات لشركة إعمار مصر بأثر رجعي بحيث تكون نافذة اعتبارا من نهاية مارس الماضي، وهو ما نتج عنه تسجيل تخفيض في أرباح الربع الأول من العام الماضي بواقع 200 مليون درهم.

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من جهة أخرى ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار للتطوير بنسبة 20% لتصل إلى 780 مليون درهم.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز بنسبة 16% لتصل إلى 318 مليون درهم. وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع إيرادات التأجير الفصلية بنسبة 10% لتصل إلى 900 مليون درهم.

كما تراجعت المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 21% لتصل إلى 166 مليون درهم. وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي إلى انخفاض هامش الربح إلى 72% مقابل 74.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي.