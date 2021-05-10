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ارتفاع أرباح الدار العقارية الفصلية 8% لـ 544 مليون درهم
النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 415 مليون درهم
سجلت مجموعة الدار العقارية ارتفاعا بأرباحها الفصلية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 8% لتصل إلى 544 مليون درهم.
وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 415 مليون درهم.
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وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% لتتجاوز ملياري درهم.
وفي حال عدم احتساب المكاسب غير المتكررة المرتبطة بصفقة شركة "القابضة" تكون الأرباح قد ارتفعت بنسبة 47%.
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