ارتفاع أرباح الدار العقارية الفصلية 8% لـ 544 مليون درهم

سجلت مجموعة الدار العقارية ارتفاعا بأرباحها الفصلية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 8% لتصل إلى 544 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 415 مليون درهم.

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وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% لتتجاوز ملياري درهم.

وفي حال عدم احتساب المكاسب غير المتكررة المرتبطة بصفقة شركة "القابضة" تكون الأرباح قد ارتفعت بنسبة 47%.