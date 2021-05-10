إعمار المدينة الاقتصادية تقلص خسائرها 31% بالربع الأول إلى 194 مليون ريال 

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، مقلصة من خسائرها بنسبة 31%.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي الخسائر بلغت 194 مليون ريال، مقابل 282 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيها الإيرادات بنسبة 59% إلى 84 مليون ريال، مقابل 205 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعزت الشركة الانخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 116 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل بشكل أساسي بسبب العوامل التالية:

- الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المقابل بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات حيث يستمر تأثير فايروس كورونا في عام 2021 ، ومع ذلك فإن إجمالي خسارة المجموعة انخفضت بمقدار 22 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة المخزون البالغ 73 مليون ريال المسجل في الربع المقابل. وقد تمت موازنة هذا التحسن جزئيًا من خلال الانخفاض في إجمالي الطلب بسبب تباطؤ الأنشطة الاقتصادية.

- الانخفاض في المصاريف المالية بمقدار 36 مليون ريال خلال الربع الحالي يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار سايبور الإجمالية.

- الانخفاض في التكاليف العامة والإدارية بمبلغ 11.2 مليون ريال يعود بشكل أساسي إلى إجراءات تحسين التكلفة المختلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.

- الزيادة في حصة المجموعة في شركة تطوير الموانئ (PDC) ، بمبلغ 36 مليون ريال، يعود في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.