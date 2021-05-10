الأرباح السنوية لـ"سدافكو" تتراجع 1.6% إلى 261 مليون ريال

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 1.59% في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2021، ليسجل 260.89 مليون ريال، مقارنة بنحو 265.11 مليون ريال أرباح السنة المالية بنهاية مارس من 2020.

وقالت "سدافكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه في عام مليء بالتحديات، تمكنت "سدافكو" من تحقيق صافي هامش ربح صحي بنسبة 12.4% مقابل 12.9% للعام الماضي بالرغم من التحديات الخارجية الصعبة نتيجة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وزيادة ضريبة القيمة المضافة.

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وأضافت أن صافي الربح البالغ 261 مليون ريال كان سيكون أعلى بمقدار 24 مليون ريال (7.5%) بدون التكاليف المتعلقة بـجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتبرعات.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع قيمة مبيعات الحليب بنسبة 2%، على الرغم من الخصومات غير المنطقية من قبل المنافسين، والآيس كريم بنسبة 10% ومعجون الطماطم 15%، مما ساهم في زيادة إجمالية بنسبة 5% للأعمال التجارية الخاصة بـ"سدافكو"، والتي تم تحقيقها من خلال النمو عبر جميع القنوات.

وتابعت: "ظل هامش الربح ثابتًا عند 33%، متأثرًا بانخفاض معدل التحقيق لكل كيلوغرام والتكاليف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 البالغة 15 مليون ريال يقابلها مزيج أفضل من المنتجات".

وظلت النسبة المئوية لمصاريف البيع والتوزيع كنسبة من المبيعات عند 14.6% (301 مليون ريال إلى 307 ملايين ريال بشكل مطلق كقيمة) على الرغم، من تحقيق حجم مبيعات أكبر، نتيجة خفض التكاليف وإجراءات الكفاءة.

وارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية كنسبة من المبيعات إلى 5.2% مقابل 4.9% في العام الماضي من 101 مليون ريال إلى 109 ملايين ريال بشكل مطلق كقيمة) نتيجة تبرعات نقدية وعينية بقيمة 8.7 مليون ريال.