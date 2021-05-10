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المركزي العماني: 17 مليار دولار الأصول الأجنبية لدى البنك في مارس

المركزي العماني
البنك المركزي العماني
اقتصاد عمان

المركزي العماني: 17 مليار دولار الأصول الأجنبية لدى البنك في مارس

زيادة الإقراض المصرفي التقليدي بسلطنة عمان 1.54% على أساس سنوي

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دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي العماني أن الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في سلطنة عمان بلغت 6.62 مليار ريال (17.2 مليار دولار) في مارس.

وأشار المركزي العماني إلى زيادة الإقراض المصرفي التقليدي بسلطنة عمان بنسبة 1.54% على أساس سنوي في مارس.

وفي سياق متصل، نوه إلى نمو المعروض النقدي (ن2) بسلطنة عمان بنسبة 5.25% على أساس سنوي في مارس.

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وكان البنك المركزي العماني قد وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي في مارس الماضي، بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل، من تاريخ التسريح.

كما وجه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة والاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد جميع المقترضين المتأثرين بجائحة كورونا لمدة ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر المقبل.

إلى ذلك، كان البنك المركزي العُماني، قد أعلن في 10 يناير الماضي عن إصدار فئات نقدية جديدة وهي 20 ريالاً عمانياً و10 ريالات عمانية و5 ريالات عمانية وريال واحد، ونصف ريال و100 بيسة.

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