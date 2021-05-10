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خسائر السعودية للأسماك تتراجع 11.5% بالربع الأول إلى 9.7 مليون ريال

الشركة السعودية للأسماك
الشركة السعودية للأسماك
سوق السعودية

خسائر السعودية للأسماك تتراجع 11.5% بالربع الأول إلى 9.7 مليون ريال

مقارنة بخسائر قدرها 11.02 مليون ريال في الربع المماثل

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دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 11.5% في الربع الأول من 2021، إلى 9.75 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 11.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر السعودية للأسماك بنسبة 34.6% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 14.92 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة للربع الأول من 2021، مقارنة مع ‏صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس‎ ‎إلى ‏ارتفاع المبيعات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام ‏‏2020، إلى جانب الانخفاض في تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020 وذلك على ‏الرغم من ارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع ‏الاستزراع المائي في الحريضة‎.‎

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 104.6 مليون ريال بنسبة 26.14% من رأس المال.

كانت النتائج المالية للشركة السعودية للأسماك، قد أظهرت زيادة خسائرها بنسبة 36.9% إلى 45.21 مليون ريال في 2020، مقارنة بصافي خسائر بلغ 33.03 مليون ريال في 2019.

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