خسائر السعودية للأسماك تتراجع 11.5% بالربع الأول إلى 9.7 مليون ريال

تراجعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 11.5% في الربع الأول من 2021، إلى 9.75 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 11.02 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت خسائر السعودية للأسماك بنسبة 34.6% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 14.92 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة للربع الأول من 2021، مقارنة مع ‏صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس‎ ‎إلى ‏ارتفاع المبيعات بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام ‏‏2020، إلى جانب الانخفاض في تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020 وذلك على ‏الرغم من ارتفاع مصاريف المزارع نتيجة البدء بتشغيل قطاع ‏الاستزراع المائي في الحريضة‎.‎

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 104.6 مليون ريال بنسبة 26.14% من رأس المال.

كانت النتائج المالية للشركة السعودية للأسماك، قد أظهرت زيادة خسائرها بنسبة 36.9% إلى 45.21 مليون ريال في 2020، مقارنة بصافي خسائر بلغ 33.03 مليون ريال في 2019.