رئيس "شعاع" للعربية: إدارة الأصول دعمت تحقيق أعلى أرباح فصلية منذ 10 سنوات

حققت "شعاع كابيتال" أعلى مستوى أرباح منذ عشر سنوات، مسجلة 25 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع خسائر قدرها 262 مليون درهم في الربع الأول 2020.

وعزت الشركة تحولها للربحية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 132% على أساس سنوي إلى 45 مليون درهم في الربع الأول 2021.

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وحقق قطاع إدارة السيولة إيرادات قياسية خلال الربع الأول بسبب التخارج من الأنشطة منخفضة الربحية.

وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة شعاع كابيتال، أن الأداء الفصلي الجيد كان مدعوماً من قبل منصات إدارة الأصول العائدة للشركة.

وقال: "عملنا مؤخرا بصورة كبيرة على استمرارية وزيادة زخم منصة إدارة الأصول، ونرى اليوم الفائدة من هذا العمل بعد اندماج أبوظبي المالية وشعاع".

وأضاف أن العوائد بلغت 102 مليون درهم بارتفاع 42% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي للإيرادات المتكررة، فيما ارتفع أيضاً الربح التشغيلي بأكثر من الضعف مقارنة بـ2020.

وتابع: "ضبط التكلفة مع وصول معدل التكلفة إلى الدخل 55% لأول ربع من هذه السنة أثر أيضاً إيجاباً على النتائج".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"شعاع" إنهم سيواصلون نفس الاستراتيجية التي بدأتها الشركة بعد اكتمال الاندماج مع أبوظبي المالية، عبر التركيز على قطاع إدارة الأصول وقطاع الصيرفة الاستثمارية الذي أتمت فيه الشركة صفقات كثيرة منذ بداية السنة.

ومناطقياً، أشار إلى أن التركيز يصب في الإمارات والسعودية والكويت من خلال منصة "أموال" إلى جانب بريطانيا، لكن الإمارات تستأثر بزخم النشاط، في ظل تطلعات الشركة نحو مستقبل مشرق مع انتعاش النشاط الاقتصادي في دبي، ووصول التطعيم في الإمارات إلى مراحل متقدمة عالمياً مما يساعد على فتح الاقتصاد بوتيرة أسرع.

وأضاف: "نرى شهية المستثمرين في العقار والأسهم ومنتجات استثمارية مختلفة".