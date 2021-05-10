عمومية "الاتحاد العقارية" ترفض المصادقة على الميزانية ونتائج 2020

أكدت "الاتحاد العقارية" أن جمعيتها العمومية التي عقدت يوم الخميس الماضي، لم تصادق على ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقالت إن العمومية لم توافق أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم، كما لم تصادق على تعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي للشركة وهي المادة (1/40) و(2/51) والمادة 64.

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ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن عام 2020، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن عام 2020.

كما وافقت على تعيين شركة "مزارز" لتدقيق ميزانية عام 2021 وتحديد أتعابها بمبلغ 690 ألف درهم، فضلاً عن سياسة مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على تعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".

وسيناقش مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021 يوم 15 مايو الجاري.

وكان مجلس إدارة "الاتحاد العقارية" أوصى بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 3.5% عن العام الماضي. كما وافق مجلس الإدارة على شراء الشركة لأسهمها وبنسبة لا تتجاوز 10% من رأسمالها وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ووافق المجلس أيضا على تثبيت تعيين عبد الله الرستماني مديرا عاما للشركة.

وكانت "الاتحاد العقارية" أعلنت عن ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى نحو 1.96 مليار درهم بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تمثل نسبة 45.7% من رأس مال الشركة.