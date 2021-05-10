.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"سبكيم" تعلن خطتها للإيقاف المؤقت لشركة سامابكو التابعة

سبكيم
شركة سبكيم
سوق السعودية

"سبكيم" تعلن خطتها للإيقاف المؤقت لشركة سامابكو التابعة

بسبب إيقاف مصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، خطتها للإيقاف المؤقت لشركة سامابكو التابعة نتيجة لتوقف توريد لقيم الإيثلين بسبب إيقاف مصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين.

وذلك بالإشارة إلى إعلان شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" بتاريخ 14 أبريل2021 عن الإيقاف المؤقت لمصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين لمدة 27 يوم ابتداء من 23 مايو 2021.

ونتيجة لذلك سيتم الإيقاف المؤقت لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو ) إحدى الشركات التابعة لنفس المد ، حيث أن مصنع شركة سامابكو يستخدم لقيم الإيثلين من مصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين في عملية الإنتاج.

رئيس "سبكيم" للعربية: ندرس مشاريع بـ25 مليار ريال ضمن برنامج "شريك" قصص خاصة شركات رئيس "سبكيم" للعربية: ندرس مشاريع بـ25 مليار ريال ضمن برنامج "شريك"

وسيتم استغلال فترة الإيقاف للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لمصنع سامابكو والتي سيكون لها تأثير إيجابي، على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع. الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف، وعلى متوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2021.

علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد