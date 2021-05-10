"سبكيم" تعلن خطتها للإيقاف المؤقت لشركة سامابكو التابعة

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، خطتها للإيقاف المؤقت لشركة سامابكو التابعة نتيجة لتوقف توريد لقيم الإيثلين بسبب إيقاف مصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين.

وذلك بالإشارة إلى إعلان شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" بتاريخ 14 أبريل2021 عن الإيقاف المؤقت لمصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين لمدة 27 يوم ابتداء من 23 مايو 2021.

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ونتيجة لذلك سيتم الإيقاف المؤقت لمصنع شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات (سامابكو ) إحدى الشركات التابعة لنفس المد ، حيث أن مصنع شركة سامابكو يستخدم لقيم الإيثلين من مصانع الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين في عملية الإنتاج.

وسيتم استغلال فترة الإيقاف للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لمصنع سامابكو والتي سيكون لها تأثير إيجابي، على كفاءة المصنع ورفع مستوى الاعتمادية وخفض التكاليف بما يتناسب مع. الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف، وعلى متوسط أسعار المبيعات للمنتجات خلال فترة التوقف وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الثاني من عام 2021.

علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء .