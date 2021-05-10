"مجموعة الحكير" تتحول لخسائر بـ60 مليون ريال في الربع الأول

تحولت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" إلى تحقيق خسارة نحو 60.1 مليون ريال، في الربع الأول من العام 2021، مقارنة بصافي ربح 1.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "مجموعة الحكير" بنسبة 31.06% في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر نحو 87.18 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

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وقالت "مجموعة الحكير"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول إلى الخسارة بالربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الإيرادات بنحو 90.1 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تطبيق إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار تلك الجائحة، وأثرت سلباً على إيرادات الشركة بوجه عام خلال الربع الأول من 20201.

تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 39% في الربع الأول من 2021، إلى 140.99 مليون ريال، مقارنة بإيرادات نحو 231.05 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

علقت السعودية تشغيل المراكز الترفيهية داخل المملكة العربية السعودية وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساءً من يوم الخميس 4 فبراير 2021 وحتى 6 مارس 2021، بالإضافة إلى إيقاف كافة المناسبات والاحتفالات وصالات الأفراح وقاعات الاجتماعات بالفنادق.

وأشارت الشركة إلى تأثر معدلات الاشغال في القطاع الفندقي وخاصة في المنطقة الغربية بسبب القيود المؤقتة على الرحلات الدولية ورحلات العمرة.

وذكرت الشركة إن خسائرها المتراكمة بلغت 362.44 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021، تعادل نسبة 65.9% من رأس المال البالغ 550 مليون ريال.