مكاسب قوية لسهم "المصرية للاتصالات" بعد نمو الأرباح 62%

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "We"، ارتفاع إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 8.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بنمو خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو في إجمالي الإيرادات.

تفاعل سهم الشركة بشكل أرتفاعات قوية مع هذه النتائج المالية الجيدة.

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وأظهرت الشركة نمواً في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 7%، وزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قوي قدره 39% نتيجة لنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد للتكاليف.

كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء التشغيلي القوي. وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في المخصصات، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة والنمو الغير تشغيلي في الأرباح من الاستثمارات، يصل صافي الربح 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 77% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 80% على أساس سنوي و33% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.4 مليار جنيه.

ومثلت النفقات الرأسمالية نسبة 14% من إجمالي الإيرادات المحققة، بينما مثلت النفقات الرأسمالية المدفوعة 5.7 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى دفع القسط الأول من الترددات الجديدة.

وسجل صافي الدين مبلغ 19,8 مليار جنيه محققاً نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.5 مرة مقارنة بـ 1.6 مرة بنهاية عام 2020، وانخفض معدل الفائدة ليصل إلى 5.7% مقارنة بـ 7.4% في الربع الرابع من عام 2020.