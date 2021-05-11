.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مكاسب قوية لسهم "المصرية للاتصالات" بعد نمو الأرباح 62%

المصرية للاتصالات مناسبة
شعار شركة المصرية للاتصالات
البورصة المصرية

مكاسب قوية لسهم "المصرية للاتصالات" بعد نمو الأرباح 62%

ارتفاع إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 8.4 مليار جنيه بنسبة نمو 20%

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "We"، ارتفاع إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 8.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة نمو قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بنمو خدمات البيانات والتي ارتفعت بنسبة 37% وساهمت بنسبة 66% في النمو في إجمالي الإيرادات.

تفاعل سهم الشركة بشكل أرتفاعات قوية مع هذه النتائج المالية الجيدة.

وأظهرت الشركة نمواً في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 7%، وزادت أعداد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 22%، ومشتركي المحمول بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومحققا هامش ربح قوي قدره 39% نتيجة لنمو الإيرادات والجهود المبذولة لترشيد للتكاليف.

المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع غوغل لتقديم خدمات لأوروبا شركات اقتصاد مصر المصرية للاتصالات توقع اتفاقية مع غوغل لتقديم خدمات لأوروبا

كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% عن نفس الفترة من العام السابق مدعوما بالأداء التشغيلي القوي. وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في المخصصات، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة والنمو الغير تشغيلي في الأرباح من الاستثمارات، يصل صافي الربح 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 77% مقارنة بنفس الفترة العام السابق.

وارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 80% على أساس سنوي و33% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.4 مليار جنيه.

ومثلت النفقات الرأسمالية نسبة 14% من إجمالي الإيرادات المحققة، بينما مثلت النفقات الرأسمالية المدفوعة 5.7 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى دفع القسط الأول من الترددات الجديدة.

وسجل صافي الدين مبلغ 19,8 مليار جنيه محققاً نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.5 مرة مقارنة بـ 1.6 مرة بنهاية عام 2020، وانخفض معدل الفائدة ليصل إلى 5.7% مقارنة بـ 7.4% في الربع الرابع من عام 2020.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد