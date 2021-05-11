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منظمة التجارة: تسوية "مرتقبة" حول براءات اللقاحات بحلول ديسمبر

كورونا لقاح
لقاح كورونا - صورة تعبيرية
لقاح كورونا

منظمة التجارة: تسوية "مرتقبة" حول براءات اللقاحات بحلول ديسمبر

الوصول إلى اتفاق إطاري بخصوص الإسقاط وتحسين توافر اللقاحات للدول النامية

متابع الغاء المتابعة

روما – رويترز

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تأمل مديرة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إويالا، أن تتوصل الدول الأعضاء إلى حل "عملي" بحلول ديسمبر كانون الأول فيما يتعلق بإمكانية إسقاط براءات اختراع لقاحات كوفيد-19.

وأضافت أنها تلحظ "تحركا على الجانبين" في إشارة إلى مؤيدي فكرة الإسقاط ومعارضيها، مبدية أملها في الوصول إلى اتفاق إطاري بخصوص الإسقاط ونقل التكنولوجيا وتحسين توافر اللقاحات للدول النامية.

وقالت المديرة العامة للمنظمة في مؤتمر صحفي أثناء زيارة إلى إيطاليا، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، إن ديسمبر كانون الأول هو "أقصى موعد" للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

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وأضافت قائلة "آمل أن تتوافق العقول على سبل لتسهيل حصول البلدان النامية على اللقاحات، وبأحجام وقدرة تصنيعية أكبر،" مشددة مرارا على أهمية أن تكون المفاوضات ذات طابع "عملي".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد ساند الأسبوع الماضي دعوة من الهند وجنوب إفريقيا لإسقاط الحماية عن براءات اختراع لقاحات كوفيد-19، مما أثار غضب شركات الدواء وأوقد شرارة معارضة من عدة دول أوروبية.

ويقول الخبراء إن التفاوض على إسقاط البراءات قد يستغرق سنوات، وإنه لن يعالج الحاجة الفورية إلى سرعة تصنيع مزيد من الجرعات.

من أحد المراكز الصحية لتلقي لقاح كورونا في لندن - فرانس برس
من أحد المراكز الصحية لتلقي لقاح كورونا في لندن - فرانس برس

وفي هذا الإطار، أفادت أوكونجو إويالا أنه نما إلى علمها أن مؤيدي الإسقاط يعكفون على مقترح معدل تأمل أن يُعرض على منظمة التجارة "بأسرع وقت" بحيث تجلس جميع الأطراف للتفاوض بنهاية مايو أيار.

وأضافت أن من تساورهم الشكوك حيال الفكرة ربما كانوا يعكفون على مقترحات أيضا.

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