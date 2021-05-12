بي.آر.إف البرازيلية: السعودية فرضت قيوداً جديدة على مبيعات الدواجن

قالت شركة تعبئة اللحوم البرازيلية بي.آر.إف أمس الثلاثاء، إنها تعكف على تقييم الأثر المالي لقيود جديدة على مبيعات الدواجن في السعودية، والتي ستقلص مدة الصلاحية للدواجن المجمدة إلى ثلاثة أشهر مقابل حد سابق لعام كامل.

وقالت بي.آر.إف في إفصاح، إن السلطات السعودية أخطرت منظمة التجارة العالمية بالتغيير، وإن الشركة ستتشاور مع السلطات بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في ضوء قواعد المنظمة، مشيرة إلى أن الأعضاء في المنظمة المعنية بالتجارة المتأثرين بالإجراء أمامهم 60 يوما للتعليق.

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تأتي القيود الجديدة في أعقاب إعلان السعودية الأسبوع الماضي حظر واردات من 11 مصنعاً للدواجن في البرازيل، دون إعطاء توضيح، غير أن بي.آر.إف قالت إن مصانعها لم تتأثر.

وكانت الحكومة البرازيلية قد قالت في السابق إنها بدأت محادثات مع السعودية بشأن الحظر.

ومنذ فترة، تسعى دول عربية تستورد منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى تقليص وارداتها في وقت تدعم الإنتاج المحلي من اللحوم.

وكانت شركة "المراعي" السعودية أعلنت قبل أيام عن أضخم استثمار لشركة غذائية في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الأمن الغذائي للمملكة بما يسهم بتحقيق رؤية 2030.

وخصصت "المراعي" 6 مليارات و600 مليون ريال لمضاعفة إنتاجها من الدواجن في غضون خمس سنوات، مما سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد الغذائي للمملكة.