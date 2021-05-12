"تسلا" تحت الضوء من زاوية مختلفة.. هبوط حاد بالمبيعات الصينية

تواجه شركة "تسلا" في الصين انخفاضاً حاداً في المبيعات في شهر أبريل، حيث باعت شركة السيارات الكهربائية الواقع مقرها في الولايات المتحدة 25845 سيارة مصنوعة في الصين الشهر الماضي.

ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 27% بالمقارنة مع رقم 35478 سيارة المباعة في شهر مارس، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.

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وأشار التقرير إلى أن تسلا صدرت في شهر أبريل 14174 سيارة من مصنعها في شنغهاي، ولم يكشف الاتحاد عن أرقام صادرات شركة تسلا لشهر مارس.

وجاء انخفاض مبيعات تسلا وسط انخفاض إجمالي بنسبة 12% على أساس شهري في شهر أبريل لسيارات الركاب الجديدة العاملة بالطاقة في الصين، وتشمل الفئة السيارات الكهربائية النقية والهجينة.

وجاءت شركة BYD، المدعومة من الملياردير الأميركي وارن بافيت، خلف شركة تسلا في شهر أبريل.

وقالت جمعية سيارات الركاب إن BYD باعت 25450 سيارة عاملة بالطاقة الجديدة في شهر أبريل، بزيادة بنسبة 6.5% بالمقارنة مع عدد السيارات العاملة بالطاقة الجديدة المباعة في شهر مارس، التي وصلت إلى 23906 سيارة.

وتعتبر الأرقام قريبة من تلك التي كشفت عنها BYD نفسها، التي قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها باعت 25034 سيارة ركاب جديدة عاملة بالطاقة في شهر أبريل.

وشكك البعض في صناعة السيارات الكهربائية في الصين في دقة أرقام الجمعية.

وأصبحت الصين أكثر أهمية بالنسبة لشركة تسلا، ولا تكشف الشركة عن عمليات التسليم الشهرية حسب البلد، ولكنها نوهت إلى أنها قامت بتسليم 184800 سيارة في جميع أنحاء العالم خلال الربع الأول.

وتشير الأرقام التي تم الكشف عنها علناً إلى أن الصين أصبحت سوقاً أكثر أهمية بالنسبة للشركة الأميركية.

وحققت الشركة مبيعات بقيمة 3 مليارات دولار في البلاد خلال الربع الأول، وهو ما يمثل 29% من المبيعات العالمية لهذه الفترة، وشكل هذا ارتفاعاً بالمقارنة مع نسبة 21% لعام 2020 بأكمله.

وزادت الصحافة هجماتها ضد شركة تسلا في الصين، وتصاعدت في الأشهر القليلة الماضية التقارير المحلية عن أعطال مكابح تسلا، وتحطمها وانفجاراتها، واستدعت تدقيقاً من المنظمين.

وذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أن الشركة الأميركية أوقفت خططها لشراء الأراضي وتوسيع مصنعها في شنغهاي.

وبالنظر إلى المستقبل، أشارت جمعية سيارات الركاب إلى أن العاصمة بكين ستطلق 60 ألف لوحة ترخيص جديدة لمركبات الطاقة الجديدة هذا الشهر.

ومن شأن هذا الأمر أن يساعد في مبيعات نماذج Model Y وAion Y، التي تنتجها علامة تجارية جديدة للسيارات العاملة بالطاقة انبثقت عن شركة صناعة السيارات الصينية المملوكة للدولة GAC.