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أميركا: رفع براءات لقاحات كورونا قد يجعل شركات الأدوية أبطالاً!

لقاح كورونا
لقاح كورونا - تعبيرية
لقاح كورونا

أميركا: رفع براءات لقاحات كورونا قد يجعل شركات الأدوية أبطالاً!

أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ انتقدوا الممثلة التجارية الأميركية عن "إهداء" الابتكارات الأميركية لمنافسين أجانب

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واشنطن – رويترز

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قالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، إنها تدفع نحو رفع حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 لأن الولايات المتحدة وشركات صناعة الأدوية لديهما "التزام بالمساعدة في إنقاذ العالم الآن".

وأضافت تاي، متحدثة في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي، أنها تعتبر محادثات منظمة التجارة العالمية وسيلة لإزالة مسألة حقوق الملكية الفكرية كعقبة أمام إنتاج اللقاحات. وفي الأسبوع الماضي أيدت تاي مفاوضات منظمة التجارة.

وأشادت بعمل الشركات الأميركية في تطوير سريع وإنتاج آمن للقاحات فعالة، قائلة إنه فيما يتعلق بالملكية الفكرية فإن "الرسالة التي أريد أن أوجهها لهم هي "يمكنكم أن تكونوا أبطالا هنا".

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إهداء ابتكارات أميركية لمنافسين أجانب

ولكن بضعة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ قد انتقدوا "تاي" عن "إهداء" الابتكارات الأميركية لمنافسين أجانب بدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

وقالت تاي إنها تعتبر محادثات منظمة التجارة معنية بإيجاد وسيلة للتأثير إيجابيا على أرواح الناس بإنهاء جائحة فيروس كورونا، أكثر من أن تكون معنية بمنع دول أخرى من "سرقة" التكنولوجيا الأميركية.

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وأضافت قائلة "ما نحاول إنجازه هو إنقاذ الأرواح"، مضيفة أن إنهاء الجائحة خطوة أولى ضرورية في أي سياسة للتجارة من الآن فصاعدا.

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