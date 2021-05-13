.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"أدنوك للتوزيع" تنضم إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة

أدنوك للتوزيع محطة وقود جيدة
محطة وقود تابعة لـ"أدنوك للتوزيع"
شركات

"أدنوك للتوزيع" تنضم إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة

متابع الغاء المتابعة

أبوظبي - وام

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت "أدنوك للتوزيع"، أمس الأربعاء، إدراجها ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة اعتبارًا من 27 مايو 2021، وذلك بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج.

وبذلك ستصبح "أدنوك للتوزيع" ضمن الشركات الإماراتية التسع المدرجة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، الذي يحظى باهتمام واسع من مستثمرين مؤسسين دوليين، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسهم أدنوك للتوزيع جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

أرباح أدنوك للتوزيع الفصلية تنمو 58% إلى 631 مليون درهم  شركات سوق أبوظبي أرباح أدنوك للتوزيع الفصلية تنمو 58% إلى 631 مليون درهم 

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع :"إن انضمامنا إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة يعد علامة فارقة في مسيرة شركة أدنوك للتوزيع، ويدل الإدراج على قدرة الشركة على النمو، ويعكس قوة ومرونة أدائها منذ الطرح العام الأولي لأسهمها، نحن مستمرون في مسيرتنا الهادفة لتحقيق عوائد مجزية ومستقرة إلى جانب توسيع قاعدة مستثمرينا لتشمل المزيد من المستثمرين الدوليين".

وكانت شركة أدنوك أكملت في سبتمبر 2020 عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار من أسهم شركة أدنوك للتوزيع، بقيمة مليار دولار، على مستثمرين مؤسسيين لتصل نسبة التداول الحر للشركة إلى 20% من إجمالي أسهمها.

ويعد ذلك الطرح بمثابة أكبر عملية طرح من نوعها لشركة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد استفادت الشركة من إقبال المساهمين الكبير على أسهم أدنوك للتوزيع، الذي يرجع إلى العوائد المجزية لأسهمها. كما أدت عملية الطرح إلى توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتحقيق سيولة أكبر لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد