"هيونداي" تستثمر 7.4 مليار دولار في أميركا بحلول 2025

قالت هيونداي موتور الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها تعتزم استثمار 7.4 مليار دولار في الولايات المتحدة بحلول 2025، لتصنيع السيارات الكهربائية وتطوير الإنتاج وتعزيز استثماراتها في حلول النقل الذكي.

يأتي الإعلان عن الاستثمارات قبيل اجتماع للرئيس الأميركي، جو بايدن، بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في واشنطن الأسبوع القادم، لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول قضايا من بينها كوريا الشمالية ولقاحات كوفيد-19 وأشباه الموصلات.

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يدعو بايدن إلى إنفاق جديد حجمه 174 مليار دولار لتعزيز السيارات الكهربائية ومرافق شحن البطاريات. ويعكف المشرعون الأميركيون على تمويل بعشرات المليارات من الدولارات للتحول صوب السيارات الكهربائية بدلاً من العاملة بمحركات البنزين، وبناء مئات الآلاف من محطات إعادة الشحن.

وستبدأ هيونداي موتور إنتاج السيارات الكهربائية بمنشأة أميركية في 2022، وتعتزم وحدتها كيا موتورز تصنيع سيارات كهربائية في الولايات المتحدة أيضا. ولهيونداي مصنع في ألاباما، بينما تنتج كيا السيارات بمنصع في جورجيا.

وقالت الشركة في بيان: "ستراقب هيونداي وكيا أوضاع السوق وسياسة الحكومة الأميركية تجاه السيارات الكهربائية لوضع اللمسات الأخيرة على خططها الرامية إلى تطوير منشآت الإنتاج الأميركية والتوسع تدريجيا في الإنتاج المحلي من السيارات الكهربائية"، وفق ما نقلته "رويترز".

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح تشكيلة من السيارات الكهربائية على المستهلكين الأميركيين بداية من العام القادم في إطار خطة تشمل أيضا طاقة الهيدروجين.

وقالت أيضاً إن استثماراتها تتضمن الروبوتات والنقل الجوي داخل المدن وتكنولوجيا القيادة الذاتية.