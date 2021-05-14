.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عملاق النفط الروسي "روسنفت" يتحول إلى الربحية بملياري دولار في الربع الأول

روسنفت
شعار شركة "روسنفت"
شركات

عملاق النفط الروسي "روسنفت" يتحول إلى الربحية بملياري دولار في الربع الأول

بعد خسارة 2.1 مليار دولار قبل عام

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا اليوم الجمعة، تسجيل صافي دخل 149 مليار روبل (ملياري دولار) في الربع الأول من العام، بدعم من تعافي أسعار الخام، وذلك بعد خسارة 2.1 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت الإيرادات في ربع السنة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 1.2% لتصل إلى 1.7 تريليون روبل، بسبب انخفاض المبيعات، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 445 مليار روبل، بزيادة 44% على أساس سنوي.

أسواق النفط ترتد صعوداً.. وآفاق الطلب تخفف من وطأة أزمة الهند طاقة أسعار النفط أسواق النفط ترتد صعوداً.. وآفاق الطلب تخفف من وطأة أزمة الهند

وكان عملاق الطاقة الروسي أعلن انخفاض صافي دخل 2020 قرابة 80%، مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس كورونا، بيد أن الشركة تفادت تكبد صافي خسارة للعام بالكامل مثلما توقع بعض المحللين.

وقالت روسنفت، التي تملك فيها شركة النفط العالمية بي.بي BP حصة 19.75%، إن صافي الدخل انخفض إلى 147 مليار روبل أو 2.2 مليار دولار.

وقد تضررت بشدة الأوضاع المالية لمنتجي النفط والغاز العالميين على مدى العام الفائت، إذ أدت الجائحة إلى توقف معظم النقل الجوي وحركة المرور على الطرق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد