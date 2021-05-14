عملاق النفط الروسي "روسنفت" يتحول إلى الربحية بملياري دولار في الربع الأول

أعلنت روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا اليوم الجمعة، تسجيل صافي دخل 149 مليار روبل (ملياري دولار) في الربع الأول من العام، بدعم من تعافي أسعار الخام، وذلك بعد خسارة 2.1 مليار دولار قبل عام.

وانخفضت الإيرادات في ربع السنة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار 1.2% لتصل إلى 1.7 تريليون روبل، بسبب انخفاض المبيعات، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 445 مليار روبل، بزيادة 44% على أساس سنوي.

مادة اعلانية

وكان عملاق الطاقة الروسي أعلن انخفاض صافي دخل 2020 قرابة 80%، مع تضرر الطلب على الوقود بفعل جائحة فيروس كورونا، بيد أن الشركة تفادت تكبد صافي خسارة للعام بالكامل مثلما توقع بعض المحللين.

وقالت روسنفت، التي تملك فيها شركة النفط العالمية بي.بي BP حصة 19.75%، إن صافي الدخل انخفض إلى 147 مليار روبل أو 2.2 مليار دولار.

وقد تضررت بشدة الأوضاع المالية لمنتجي النفط والغاز العالميين على مدى العام الفائت، إذ أدت الجائحة إلى توقف معظم النقل الجوي وحركة المرور على الطرق.