"الخليج للملاحة" تتحول لربحية فصلية بـ 79 مليون درهم

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة المدرجة في "سوق دبي المالي" نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، محققة أرباحاً صافية بلغت 79 مليون درهم مقارنة بخسارة بلغ قدرها 18 مليون درهم إماراتي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان صحافي بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 31 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2021 مقارنة بنحو 33.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

مادة اعلانية

وجرى تسجيل مبلغ مطالبة التأمين بقيمة 83 مليون درهم.

وبلغت الأرباح التشغيلية ما يقارب 91 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2021 مقارنة بخسائر بلغت 6 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة ارتفاعا قويا للتدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية الى 65 مليون درهم بنهاية الربع الأول لعام 2021 مع تحسن الربحية مدعوماً بانخفاض بنسبة 30% في المصاريف التشغيلية.