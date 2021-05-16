الاتحاد العقارية تتحول للربحية بـ5.6 مليون درهم في الربع الأول

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن تحقيق أرباح فصلية للربع الأول من عام 2021، بقيمة 5.6 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 121.9 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الأحد، إن تحقيق أرباح يعود إلى عدة عوامل أبرزها، التركيز على أنشطة المجموعة الرئيسية والانخفاض الملحوظ في التكاليف، وانخفضت التكاليف المباشرة بنسبة 6.4%، كما تراجعت التكاليف الإدارية بنسبة 14.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، والالتزام بسداد دفعات كبيرة من قروض الشركة، والتي أدت إلى انخفاض إيجابي بتكاليف التمويل بنسبة 42.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

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وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية، خليفة حسن الحمادي، إن نتائج الربع الأول من 2021، تمثل بداية مشجعة لهذا العام، حيث لا يزال العالم يكافح للتعافي من الأثر الاقتصادي والصحي الذي فرضه انتشار فيروس كوفيد-19، وسعت شركة الاتحاد العقارية إلى الاستغلال الأمثل لتدفقاتها النقدية من خلال اتباع سياسة مرنة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية التي فرضها انتشار الجائحة.

وذكرت شركة الاتحاد العقارية، أن خسائرها المتراكمة بلغت 1.95 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2021، تعادل نسبة 45.49% من رأس المال.

وأضافت أن الخسائر المتراكمة تعود بشكل أساسي إلى خسارة القيمة العادلة البالغة 2.08 مليار درهم، المتعلقة بالاستثمارات العقارية المسجلة في عام 2017، وهي تتعلق بتصحيح إجمالي المساحة الطابقية وانخفاض القيمة العادلة لمحفظة العقارات.

وتعود كذلك إلى تسجيل انخفاض قيمة 503 ملايين درهم في السنة المالية 2017، وتراجع عام في قطاع العقارات في الإمارات، بالإضافة إلى التأثير المادي السلبي لوباء كوفيد-19 على الاقتصاد بشكل عام، وانعكس على أنشطة المجموعة.

وقالت الاتحاد العقارية، إن المجموعة تتعامل بجدية مع الخسائر المتراكمة من خلال تدابير مختلفة أبرزها، إعادة هيكلة ديونها المستحقة لتخفيض تكلفة التمويل، واسترداد جزء كبير من مستحقاتها غير محصلة، لا سيما من خلال المحاكم وقضايا التحكيم، وكذلك التخفيض المستمر للتكاليف التشغيلية، والعمل على تطوير محفظة أراضي المجموعة، وإنشاء أصول ذات تدفقات نقدية متكررة، بالإضافة إلى التركيز العالي على الشركات التابعة العاملة للمجموعة.

كانت "الاتحاد العقارية" أعلنت عن ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى نحو 1.96 مليار درهم بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تمثل نسبة 45.7% من رأس مال الشركة.

حققت الشركة أرباحا بقيمة تجاوزت 200 مليون درهم في 2020، مقارنة مع خسائر وصلت إلى 224 مليون درهم في العام 2020.