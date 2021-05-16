بنوك الكويت لا تدفع فوائد على ودائع قيمتها 38 مليار دولار

بلغ إجمالي الودائع الأجنبية في البنوك الكويتية نحو 8.4 مليار دينار، تعادل 27.8 مليار دولار، تضاف إلى ودائع المقيمين من القطاع الخاص والحكومة وما تتبادله البنوك من ودائع والبالغ قيمتها نحو 43.9 مليار دينار، ليصل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نحو 52.3 مليار دينار، تساوي 173 مليار دولار، وفقا لبيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي.

وتظهر البيانات أن البنوك الأجنبية بالكويت (لا تتضمن البيانات الفروع الأجنبية بالبلاد)، تستحوذ على النصيب الأكبر من ودائع غير المقيمين، حيث تودع تلك البنوك 4.6 مليار دينار بما يمثل نحو 54.5% من ودائع غير المقيمين لدى البنوك الكويتية وبما يمثل نحو نحو 8.7% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بالكامل.

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بينما تصل إجمالي قيمة باقي ودائع الأجانب من غير البنوك إلى نحو 3.8 مليار دينار بما يعادل نحو 45.5% وبما يصل إلى 7.3% من إجمالي الودائع بالقطاع، وتتوزع باقي الودائع بنهاية مارس الماضي بين ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات المقيمين بقيمة 36.6 مليار دينار، وودائع الحكومة بقيمة 7.28 مليار دينار، وودائع متبادلة بين البنوك المحلية بقيمة 2.8 مليار دينار، وفقا لصحيفة الأنباء.

وأشارت بيانات المركزي إلى توزيع الودائع المحررة بالدينار الكويتي في البنوك الكويتية للمقيمين وغير المقيمين (لا تشمل الودائع الحكومية)، التي تتراوح قيمتها حول 35.2 مليار دينار بحسب الفائدة إلا أن نحو ثلث تلك الودائع لا تدفع البنوك عليها فائدة حيث بلغت قيمة الودائع التي لا تدفع عليها البنوك أي فائدة بنهاية مارس الماضي نحو 11.2 مليار دينار.

وتدفع البنوك الكويتية فائدة أقل من 2% على نحو ما يصل إلى نحو 60% من إجمالي الودائع بقيمة إجمالية تصل إلى 21.7 مليار دينار بنهاية مارس الماضي فيما تدفع ما يتراوح بين 2 و2.5% فائدة على نحو 3% من الودائع بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار دينار بنهاية مارس أما الودائع التي تزيد الفائدة عليها عن 2.5% بكافة شرائحها فتتراوح حول 2% فقط من إجمالي الودائع.