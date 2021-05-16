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خسائر "الخليجية العامة" تتراجع 68% في الربع الأول

شركة الخليجية للاستثمارات العامة
الشركة الخليجية للاستثمارات العامة
سوق دبي

خسائر "الخليجية العامة" تتراجع 68% في الربع الأول

كشفت عن إجراءات معالجة الخسائر المتراكمة

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دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية للشركة الخليجية للاستثمارات العامة، المدرجة في سوق دبي المالي، تراجع خسائرها بنسبة 68% في الربع الأول من 2021، إلى 15.05 مليون درهم، مقارنة بخسائر نحو 46.5 مليون درهم في الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الأحد، إن خسائرها المتراكمة بلغت 1.69 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2021، تمثل نسبة 94.19% من رأس المال.

وأضافت أن الخسائر المحققة كانت نتيجة انخفاض في قيمة الموجودات وذلك بسبب تحديات السوق في الإمارات، بالإضافة إلى كلفة التمويل التي تحملتها الشركة خلال السنوات السابقة.

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وأوضحت أن الإجراءات المتخذة لمعالجة الخسائر المتراكمة، تتمثل في مناقشة مجلس الإدارة استمرارية الشركة في نشاطها، وإعادة جدولة كامل مديونيتها مع البنوك والتخلص من بعض الاستثمارات التي لا تدر أرباحاً على الشركة ومن بعض الشركات غير المربحة، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمارات المدرة للأرباح بعد الدراسة واستكمال كافة المشاريع القائمة.

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