نمو أرباح أجيليتي 29% بالربع الأول إلى 12.6 مليون دينار

أعلنت شركة أجيليتي الكويتية، اليوم الأحد، في سوق دبي عن أرباحها، نظراً لأن بورصة الكويت ما زالت في عطلة العيد.

ونمت الأرباح الصافية العائدة إلى مساهمي أجيليتي بنحو 29% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ 12.6 مليون دينار كويتي.

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وجاءت هذه الأرباح أقل من متوسط توقعات المحللين للربع الأول والبالغ 16.1 مليون دينار.

وأظهرت بيانات الربع الأول ارتفاعا بنحو 37% في إيرادات الخدمات اللوجستية والشحن إلى قرابة 418 مليون دينار.