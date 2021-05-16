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"داماك" العقارية تسجل 190 مليون درهم خسائر في الربع الأول

عقارات دبي

"داماك" العقارية تسجل 190 مليون درهم خسائر في الربع الأول

حسين سجواني: مرحلة التعافي الكامل ستستغرق ما بين 10 إلى 12 شهرا على أقل تقدير

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دبي - العربية.نت

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سجلت شركة داماك العقارية خسائر صافية بلغت 190 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ106 ملايين درهم العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، إنها سجلت إيرادات بلغت 642 مليون درهم، إضافة إلى مبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم وقامت بتسليم حوالي 1.350 وحدة في دبي.

ويعود سبب الخسائر بشكل رئيسي إلى انخفاض معدل الإيرادات، لاسيما مع قرب اكتمال العديد من المشاريع، وتراجع هوامش الأرباح الإجمالية نتيجة تعدد مصادر الإيرادات وارتفاع المبيعات وتزايد النفقات الإدارية العامة بسبب ارتفاع المبيعات المحجوزة المسجلة خلال الربع.

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وحتى 31 مارس 2021، استقرت قيمة حقوق المساهمين عند 12.9 مليار درهم ، بينما بلغت قيمة إجمالي الأصول 21.7 مليار درهم. وأعلنت الشركة أيضا عن وصول إجمالي الدين لديها إلى 3.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول.

وقال حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك: "يتعافى السوق بشكل تدريجي من تداعيات أزمة كوفيد-19 وآثارها على مختلف القطاعات، لاسيما قطاعي السياحة والسفر.

أضاف سجواني "أود التأكيد مجددا بأن مرحلة التعافي الكامل ستستغرق ما بين 10 إلى 12 شهرا على أقل تقدير".

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