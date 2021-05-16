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87 % ارتفاع بأرباح شركات الصرافة الكويتية

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اقتصاد الكويت

87 % ارتفاع بأرباح شركات الصرافة الكويتية

سجلت صافي ربح بالثلاثة أشهر الأولى من 2021 نحو 9.94 مليون دينار

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دبي - العربية.نت

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أظهرت الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن صافي ربح شركات الصرافة قفز خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 87% على أساس سنوي، حيث سجلت صافي ربح بالثلاثة أشهر الأولى من 2021 نحو 9.94 مليون دينار، مقابل 5.31 مليون دينار بالفترة نفسها من 2020.

وأفادت الإحصائية بأن عدد شركات الصرافة تراجعت بنهاية الربع الثالث إلى 35 شركة، مقارنة بـ38 شركة في الشهر نفسه من 2020، إلا أن أصولها ارتفعت بنحو 14.6% إلى 261.4 مليون دينار، مقابل 227.9 مليون دينار في نهاية مارس من العام الماضي.

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