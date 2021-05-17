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أدنوك تبدأ محادثات مع مستثمرين لطرح وحدتها للحفر

أدنوك لوجو جديد
أدنوك
أدنوك

أدنوك تبدأ محادثات مع مستثمرين لطرح وحدتها للحفر

المحادثات عبارة عن تواصل لأخذ نظرة مبكرة

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دبي - رويترز

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قال مصدران لرويترز إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بدأت اجتماعات عن بعد مع مستثمرين محتملين قبيل الطرح العام الأولي المزمع لوحدة الحفر التابعة لها.

وأضاف المصدران أن بنوكا مشاركة في عمليات بشأن أدنوك للحفر ترتب مكالمات مع مستثمرين محليين وإقليميين وعالميين من المؤسسات لإبداء الرغبة في البيع المحتمل. ورفض المصدران ذكر اسميهما لكون الأمر غير معلن.

وأوضح أحد المصدرين أن الاجتماعات توصف بأنها تواصل لأخذ نظرة مبكرة، حيث يجري تقديم الشركة التي من المقرر طرح أسهم فيها للبيع العام والحصول على التعليقات من المستثمرين.

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وامتنعت أدنوك، التي تورد ما يقرب من 3% من الطلب العالمي على النفط، عن التعقيب عندما تواصلت معها رويترز اليوم.

والأسبوع الماضي، قال مصدران إن أدنوك دعت بنوك استثمار إلى المنافسة على أدوار إدارة دفاتر الطرح العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لها.

وأوضح المصدران أن شركة النفط العملاقة دعت عددا من البنوك الأجنبية والمحلية للمشاركة في العملية، المقرر لها هذا الشهر.

وأضافا أن أدنوك تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام.

وكان أحد المصادر قد قال سابقا، إن أدنوك قد تجمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع الأسهم.

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