أرباح "جي بي أوتو" الفصلية تقفز 116% إلى 19 مليون دولار

أعلنت اليوم شركة جي بي أوتو نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية للربع الأول من العام الحالي حيث بلغت الإيرادات 6.8 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 15.9% بفضل تعافي الأسواق ونمو معدلات الطلب على كافة منتجات الشركة، غير أنها تمثل انخفاضا بمعدل ربع سنوي 5.2% نظرا للطبيعة الموسمية للربع الأول والتي تتسم بتراجع معدل الطلب.

وبلغ صافي الربح 298.9 مليون جنيه (19 مليون دولار) خلال الربع الاول للطبيعة الموسمية بمعدل نمو سنوي 116%، فيما يعكس مردود التحسينات التشغيلية الشاملة التي أجرتها الشركة 2021 واستمرار جهودها لخفض التكاليف، بالإضافة إلى استفادتها من تراجع معدلات الفائدة البنكية في السوق على مدار عام 2020 وخلال العام الجديد وبلغ معدل النمو لصافي الربح على اساس ربعي 3.8%.

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وفي هذا السياق أوضح نادر غبور العضو المنتدب لشركة جي بي أوتو، أن الشركة تجاوزت الأثر السلبي للتحديات الناتجة عن انتشار الفيروس على أعمالها والسوق بوجه عام ونجحت في الاستعداد للاستفادة من تحسن بيئة الأعمال الخارجية مع بداية العام الجديد. فعلى الرغم من الطبيعة الموسمية لفترة الربع الأول التي تتسم بتراجع معدلات الطلب، بالإضافة إلى تأثر توريدات الشركة من السيارات المجمعة بالنقص العالمي في أشباه الموصلات، إلا أنها نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية على اساس سنوي خلال الربع الاول من 2021 بفضل التعافي الملحوظ بمعدلات الطلب وارتفاع القوة الشرائية بين المستهلكين.

ولفت غبور إلى الأداء المرن لقطاع الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات وقدرته على تنمية الإيرادات وحجم المبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في ضوء طبيعة أعمال القطاع المنتجة للدخل وتحسن تشكيلة منتجاته.