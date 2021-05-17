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الهاشمي للعربية: مضاعفة أرباح شركة "أمان" من مصادر تشغيلية بالكامل

دبي

الهاشمي للعربية: مضاعفة أرباح شركة "أمان" من مصادر تشغيلية بالكامل

الشركة ضاعفت أرباحها في الربع الأول من العام الحالي إلى 6.4 مليون درهم

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دبي - العربية.نت

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قال الدكتور صالح الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين "أمان"، إن الزيادة في أرباح الشركة في الربع الأول من العام الحالي، تعكس نقلة نوعية في استراتيجية وأداء الشركة.

وأضاف الهاشمي في مقابلة مع "العربية" أن الشركة حاولت رفع الكفاءة في كل القطاعات، بجانب زيادة رضا المتعاملين والمحافظة على الربحية، مؤكداً أن "جميع أرباحنا تشغيلية من تأمين السيارات أو الصحة أو التأمين العام".

وقال إن شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ضاعفت أرباحها في الربع الأول من العام الحالي إلى 6.4 مليون درهم.

ومع ذلك ظلت الخسائر المتراكمة قريبة من 82 مليون درهم، بما يعادل 36 في المئة من رأس المال.

وأعلنت الشركة أنها اتخذت تدابير لمعالجة الخسائر، مثل وقف الشركات التابعة الخاسرة، ومحاولة إعادة هيكلة رأس المال.

وشرح أن القطاع الصحي تضرر في جانب التأمين، لكن تحسن قطاع التأمين بالنسبة للشركة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحاً أن عملية تسعير الخدمات مرنة لدى الشركة.

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