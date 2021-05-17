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خسائر "اتحاد الخليج الأهلية" ترتفع 831% إلى 57 مليون ريال بالربع الأول

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني
شعار شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
سوق السعودية

خسائر "اتحاد الخليج الأهلية" ترتفع 831% إلى 57 مليون ريال بالربع الأول

بسبب الزيادة في صافي المطالبات والمزايا الأخرى المتكبدة

متابع الغاء المتابعة

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، ارتفاع صافي خسائرها قبل الزكاة في الربع الأول من العام 2021، بنسبة 831.1% لتصل إلى نحو 56.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 6.1 مليون ريال خسائر الربع الأول من العام 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 68.6%، مقارنة بخسائر نحو 33.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "اتحاد الخليج الأهلية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب الرئيس لارتفاع الخسارة في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في صافي المطالبات والمزايا الأخرى المتكبدة بمبلغ 76.59 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 117.34 مليون ريال تعادل نسبة 51.1% من رأس المال البالغ 229.47 مليون ريال.

كانت خسائر شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، قد ارتفعت بنسبة 28.1% خلال العام 2020، لتسجل 39.36 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 30.74 مليون ريال في 2019.

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