ساب للتكافل تتحول للربحية بـ1.9 مليون ريال في الربع الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ساب للتكافل، تحولها للربحية في الربع الأول من 2021، بنحو 1.88 مليون ريال صافي ربح قبل الزكاة، مقارنة بخسائر نحو 10.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية مقارنة بخسائر نحو 10.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للربحية في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع بمبلغ قدره 6 ملايين ريال في صافي مساهمات التكافل المكتسبة في الربع الأول من 2021 ليصل إلى 37.3 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت ساب للتكافل أن التحول للربحية على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع بمبلغ وقدرة 1.1 مليون ريال في إيرادات الرسوم والعمولات في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 1.7 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة إلى انخفاض التغيرات في احتياطي المخاطر السارية والاحتياطي لبنود غير مرتبطة بوحدات بمبلغ وقدرة 8.6 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ولفتت إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ وقدرة 4.5 مليون ريال لتصل إلى 8.6 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.