سايبم الإيطالية تعلن تمديد عقدين في السعودية

قالت مجموعة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، اليوم الاثنين، إنها فازت بعقد جديد في كولومبيا ومُنحت تمديدا لعقدين في السعودية لأنشطة حفر برية.

وأضافت الشركة في بيان، أن مدة الاتفاق الجديد في كولومبيا أربع سنوات، وأن تمديد عقدي السعودية لخمس وعشر سنوات.

مادة اعلانية

وقال سايبم "تمديد العقدين الحاليين علامة إيجابية على الاستئناف التدريجي للأنشطة بعد جائحة كوفيد-19".

يذكر أن "سايبم"، لديها اتفاق إطاري مع أرامكو السعودية حتى 2021، عبر موقع تصنيع في السعودية.

وبحسب تصريحات سابقة، للرئيس التنفيذي لشركة "سايبم"، فإن شركة أرامكو السعودية تظل أكبر عميل لمجموعته، وإن المملكة تظل ركنا رئيسيا من أركان استراتيجيتها.