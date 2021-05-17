مستشفيات كليوباترا تعرض شراء "الإسكندرية للخدمات الطبية"

أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا عن تقدمها بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 100% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر 38.53 جنيه مصري للسهم، وذلك في ضوء قيام مستشاري بنك أبوظبي التجاري بإدارة عملية تخارج البنك وهو ما قد قام البنك بالإفصاح عنه خلال شهر مارس 2021 – حيث قامت المجموعة بتقديم عرض غير ملزم، وحصلت على تقارير فحص نافية للجهالة قام بإعدادها السادة مستشارو البنك، وقامت بمناقشة ذلك مع إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية.

وتهدف كليوباترا من خلال هذا الاستحواذ إلى زيادة وتعزيز حجم أعمال المركز الطبي الجديد في إطار حرص المجموعة على الاستثمار في تحسين جودة الرعاية وتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى وإضفاء الطابع المؤسسي على الرعاية الصحية في مصر، مدعومة بسياسات الحوكمة وشفافية الأعمال والموارد المالية المتاحة للمجموعة بفضل النفقات العامة غير المستغلة وقيمة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك EBITDA في العام الماضي وحده التي تصل إلى أكثر من 530 مليون جنيه وأكثر من 500 مليون جنيه نقدًا في الميزانية المجمعة، بالإضافة إلى عدم وجود أي مديونية.

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ومن المقرر أن يتم تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية لشركة مستشفى كليوباترا، بالإضافة إلى جزء من التمويلات النقدية من بنك الأهلي المتحد – مصر. كما تمتلك المجموعة السيولة والملاءة المالية اللازمة للاستثمار في تطوير شبكة مستشفياتها والدخول في فرص استحواذ كاملة جديدة بالقطاع الطبي المصري وذلك في إطار خططها التوسعية النشطة التي تتضمن العديد من فرص النمو المستقبلية للمجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، الدكتور أحمد عز الدين، إن هذه الخطوة تُعد إضافة قوية تتماشى مع استراتيجية مجموعة مستشفيات كليوباترا لإتاحة الخدمات الطبية عالية الجودة لكافة المصريين وبمختلف المناطق والمدن خارج القاهرة والتي تشهد زيادة الطلب ونقص المعروض وفقًا لاحتياجات السوق.

وتلعب المجموعة المالية "هيرميس" دور المستشار المالي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، ويقوم مكتب "وايت أند كيس" بدور المستشار القانوني للصفقة.