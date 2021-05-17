"أليانز إس إف" تتحول للربحية بـ4.7 مليون ريال في الربع الأول

تحولت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "إليانز إس إف"، لتحقيق صافي ربح قبل الزكاة بقيمة 4.75 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر قدرها 14.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة إلى تحقيق أرباح، مقارنة بخسائر قدرها 2.75 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

مادة اعلانية

وقالت "أليانز إس إف"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للربحية في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بنسبة 32.1% إلى 92.6 مليون ريال مقابل 136.3 مليون ريال وإلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 31.9 % إلى 25.2 مليون ريال مقابل 36.9 مليون ريال قابلها انخفاض في صافي الإيرادات بنسبة 37.4% لتسجل 103.7 مليون ريال مقابل 165.6 مليون ريال.

وأضافت أن السبب الرئيسي للانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المدفوعة لقطاع تأمين المركبات بنسبة 63.7% إلى 37.1 مليون ريال مقابل 102.1 مليون ريال.