.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"أليانز إس إف" تتحول للربحية بـ4.7 مليون ريال في الربع الأول

شركات تأمين
أليانز إس إف تتحول للربحية بسبب انخفاض المطالبات
سوق السعودية

"أليانز إس إف" تتحول للربحية بـ4.7 مليون ريال في الربع الأول

الشركة تسجل انخفاضاً في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بنسبة 32.1%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تحولت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "إليانز إس إف"، لتحقيق صافي ربح قبل الزكاة بقيمة 4.75 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقارنة بخسائر قدرها 14.97 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة إلى تحقيق أرباح، مقارنة بخسائر قدرها 2.75 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

وقالت "أليانز إس إف"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للربحية في الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة بنسبة 32.1% إلى 92.6 مليون ريال مقابل 136.3 مليون ريال وإلى الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 31.9 % إلى 25.2 مليون ريال مقابل 36.9 مليون ريال قابلها انخفاض في صافي الإيرادات بنسبة 37.4% لتسجل 103.7 مليون ريال مقابل 165.6 مليون ريال.

الملك سلمان يوجه بدعم السودان لمعالجة أعباء الديون لدى صندوق النقد اقتصاد اقتصاد السودان الملك سلمان يوجه بدعم السودان لمعالجة أعباء الديون لدى صندوق النقد

وأضافت أن السبب الرئيسي للانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المتكبدة يعود إلى الانخفاض في صافي المطالبات والمنافع الأخرى المدفوعة لقطاع تأمين المركبات بنسبة 63.7% إلى 37.1 مليون ريال مقابل 102.1 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
اكتشف المزيد