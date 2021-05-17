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"الصناعات الوطنية" تسجل قفزة في الأرباح الفصلية بـ125%

الصناعات الوطنية
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شركات

"الصناعات الوطنية" تسجل قفزة في الأرباح الفصلية بـ125%

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العربية.نت

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قفزت أرباح شركة الصناعات الوطنية القابضة في الكويت، بـ125% في الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 19 مليون دينار، مقابل خسائر قدرها 760 ألف دينار في الربع المقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع أرباح الاستثمارات وزيادة الحصة في أرباح شركة زميلة.

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من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة الخرافي، ممثلة بشركة الخير للأسهم والعقارات، نيتها التخارج من حصتها في شركة الصناعات الوطنية القابضة البالغة 7.3%.

وكشفت شركة الخير للأسهم والعقارات، في إفصاح على موقع بورصة الكويت، أوائل مايو الجاري، أنها قامت بتحويل كامل مساهمتها المباشرة في مجموعة الصناعات إلى محافظها الاستثمارية المدارة من قبل شركة الاستثمارات الوطنية، مع إعادة تصنيفها من استثمار طويل الأجل إلى استثمار بغرض التخارج.

وسجل سهم شركة الصناعات الوطنية القابضة في بورصة الكويت مكاسب قوية، عقب إعلان التخارج.

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