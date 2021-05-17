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"المتقدمة" تعلن بدء التشغيل التجاري لمصنع كوريا الجنوبية

المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
شعار المتقدمة للبتروكيماويات
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"المتقدمة" تعلن بدء التشغيل التجاري لمصنع كوريا الجنوبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين بكوريا الجنوبية، الذي يعد مشروعاً مشتركاً بين كل من شركة "إس كي أدفانسد" المحدودة التي تمتلك فيها المتقدمة 30% من رأس المال من خلال شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وشركة بولي ميراي المحدودة.

وكان المشروع يهدف لإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في جمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية لإنتاج 400 ألف طن متري في السنة، والذي تمتلك فيه شركة إس كي أدفانسد المحدودة حصة تبلغ 49,99% من رأس المال، وفقاً لما سبق الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

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تجدر الإشارة إلى أن شركة "إس كي أدفانسد" تقوم حالياً بتشغيل مصنع لإنتاج البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية منذ عام 2016 بطاقة تصميمية لإنتاج 600 ألف طن متري من البروبيلين سنوياً، بينما تقوم حالياً شركة بولي ميراي، وهي شركة كورية جنوبية رائدة ومتخصصة في إنتاج البولي بروبيلين، بتشغيل أربعة خطوط لإنتاج البولي بروبيلين باستخدام تقنية الإسفيريبول (Spheripol) بجمهورية كوريا الجنوبية، بطاقة إجمالية تبلغ 700 ألف طن متري سنوياً.

وسيتم تزويد المشروع المشترك بالبروبيلين (كلقيم أساسي) من شركة إس كي أدفانسد على أساس المدى الطويل.

وتتمثل أهمية المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد ليس فقط في امتلاكها لنسبة 49,99% من رأسمال المشروع، ولكن أيضاً في ضمانها لبيع منتجاتها من البروبيلين في السوق المحلية على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستثمار الذي تقوم به شركة إس كي أدفانسد على نتائج المتقدمة المالية، ابتداءً من الربع الثاني في عام 2021، والفترات اللاحقة بناءً على أسعار السوق السائدة.

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